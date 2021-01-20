Olay, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.

Evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti.

Yaralanan eşi ve kızı ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.