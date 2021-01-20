Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tüp patlaması: 2 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir dairede tüp patladı. Uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.
Olay, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.
Evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti.
Yaralanan eşi ve kızı ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.
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