Olay, gece geç saatlerde Karakeçili Mahallesi’nde meydana geldi.

Stad sokakta bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi.

Evde ailesiyle birlikte oturan Mustafa Şahin kızını arayarak fenalaştıklarını belirterek yardım istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Telefonu kapatarak babasının eve giden eşi İlyas Tahtacı ve kayınbabası Satılmış Tahtacı ile babasının evine giden Meliha Tahtacı, Mustafa, Fatma ve Zahide Şahin’i yarı baygın halde buldu.

Bunun üzerine İlyas Tahtacı, 112 ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlisi de gazdan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yanı sora polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Evi kaplayan yoğun gaz sızıntısı nedeniyle yardıma gelen 112 ekibinde görevli doktor da etkilendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.