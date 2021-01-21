Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Çalışmaları son aşamaya doğru ilerlettik" dedi.

Çalışmalar tamamlanmadan yapılan yorumların bilgi kirliliğini artırdığını söyleyen Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yazıcı, çalışmalar tamamlandığında başta Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere tüm siyasi partilerle ve kurumlarla paylaşılacağını ifade etti.

Akşener'e tepki

Hayati Yazıcı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir" açıklamasına da tepki gösterdi. Bu sözleri "bilgi kirliliğine katkı veren" ifadeler olarak değerlendirdi.

Yazıcı, "Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar" dedi.

Yazıcı, "AK Parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek, demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır" açıklamasında bulundu.