Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'ye sınav soruşturması: 44 gözaltı kararı
2011 yılı avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı soruşturmasında sınav sorularını önceden aldıkları belirlenen 44 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ şüphelisi 44 kişi için gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Terörle Mücadele
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