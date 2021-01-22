Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci İstanbul'da vefat etti.

Bakanlar Kurulu üyeleri, Birinci'nin vefatı dolayısıyla sosyal medyadan taziye mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Gençlik yıllarımızın önemli mütefekkirlerinden, eserleriyle gençliğin ufkunu açan değerli dava adamı Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun." dedi.

Gençlik yıllarımızın önemli mütefekkirlerinden, eserleriyle gençliğin ufkunu açan değerli dava adamı Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını üzülerek öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Başımız sağolsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 22, 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eserleriyle nesilden nesile tarih şuuru aşılayan Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Eserleriyle nesilden nesile tarih şuuru aşılayan Yavuz Bahadıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/QHS0poFqJc — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 21, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Güler yüzü ve engin birikimiyle gönüllerde ve bu kubbede hoş bir sada bırakarak terk-i diyar eyleyen Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, mekanını cennet eylesin, başımız sağ olsun."

Güleryüzü ve engin birikimiyle gönüllerde ve bu kubbede hoş bir sadâ bırakarak terk-i diyar eyleyen Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum.



Rabbim, mekanını cennet eylesin, başımız sağ olsun... — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) January 21, 2021

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Ülkemizin kıymetli kalemlerinden, tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Ülkemizin kıymetli kalemlerinden, tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/VNiNGW92QR — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 22, 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesajında "Yaşamını tarih bilimine adayan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'na (Niyazi Birinci) Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.