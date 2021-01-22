Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı vermesi hakkında konuştu.

Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesinin verdiği karar bağlayıcıdır. Kararlar eleştirilir ama uygulamak hukukun gereğidir." dedi.

[AYM'nin Berberoğlu Kararı]



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bağlayıcıdır. Kararlar eleştirilir ama uygulamak hukukun gereğidir. https://t.co/2KnR1iQHV5 pic.twitter.com/iravldp92o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2021

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması hakkında ise "Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun annesine yapılan, bu hayasız, çirkin, insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri şiddetle kınıyorum. Lanetliyorum. Bu alçak, haysiyetsiz ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. pic.twitter.com/mMSgbaReoF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2021

Bakan Gül, sözlerine şu şekilde devam etti.

"Hiç kimsenin annesine eşine çocuklarına kimsenin küfretme kötü söz öyleme hakkı yoktur. Nerede olursa olsun kimin annesi evladı olursa olsun insan onuruyla yaşar. Kanunlar toplum için çıkarılır elbette ihtiyaç eksiklik varsa değişecekse değiştirilir."