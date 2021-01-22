Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama takvimi, kısıtlamalar ve salgındaki son durumla ilgili açıklama yaptı.

TRT Haber’e konuşan İlhan, aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, ilk grupta aşılananların salgından en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri olduğunu söyledi.

Huzurevi ve bakımevleri ile 85 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamalarının devam ettiğine dikkat çeken İlhan, “Evde aşılama sırasında bir büyüğümüz 90 yaşın üzerinde, diğer bir kişi de 80 yaş ve üzerindeyse ya da 70 yaş üzerindeyse yani 65 yaşından yukarıdaysa yaşı, o kişiye de aşı yapılıyor” dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Eve giden koronavirüs aşı ekiplerinin donanımlı olduğunu belirten İlhan, “Acil durumlara müdahale edebilecek kapasitede bu ekiplerimiz” bilgisi paylaştı.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şöyle devam etti:

“Bu grubun tamamlanmasından sonra toplumda hizmet önceliği olan askerler, polisler, öğretmenler, hizmet sektörü ve 50-64 yaş grubundakilerin aşılanmasına geçilecek”

“Hazirana geldiğimizde daha rahat olabiliriz ama maske takmamız gerekir”

Koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun sahadaki bulaşı engellemenin olduğun belirten İlhan, “Aşılanan kişiler ağır hasta olmaktan korunacak. Önemli olan da bu zaten. Aşının Türkiye’deki araştırmasında yüzde 91,25’lik bir korunma mevcut. Aşıyla beraber ağır hasta olmaktan kurtulan kişi bulaş ihtimalini de azaltmış olacak” dedi.

“Ben aşı oldum artık maskesiz dolaşayım, normal hayatıma dönebilirim” düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen İlhan, aşının mücadelede güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

“70 milyonun aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık olabilir”

Toplumsal bağışıklığın salgını yenmedeki rolünü hatırlatan İlhan, “Türkiye’de 60-70 milyonluk bir nüfusun aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşabiliriz. Sadece bizim aşılamamız da yetmiyor. Dünyada da hastalıkla mücadelede belli bir noktaya gelindiği zaman tam olarak korunabiliriz” açıklamasını yaptı.

İlhan "Haziran ayında maske takacak mıyız?" sorusuna da yanıt verdi:

“Yaza doğru aşılamanın büyük oranda tamamlanmasıyla, insanların açık havada bulunmasıyla beraber bu mücadelede ciddi bir yol alabiliriz. Vatandaşların kurallara uyması çok önemli. Aşılamanın belli bir noktaya varmasıyla, kurallara uyulmasıyla haziran ayına geldiğimizde daha rahat günlere yol alabiliriz. Ama ‘haziran ayında maske takacak mıyım?’ sorusuna ‘takmanız gerecek’ yanıtını veririm. Sonbahardan sonra vaka sayısına ve aşılamadaki son duruma bakarak maske konusunu düşünebiliriz”

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tekrar aşı olabilir miyiz?

Dünya genelinde aşılamanın yaklaşık 5 ay önce başladığını hatırlatan İlhan, vücutta oluşan antikor miktarının önemli olduğunu söyledi.

Aşıların genellikle en çok ikinci aşı dozdan 3 hafta sonra, birinci aşıdan yaklaşık 7 hafta sonra iyi bir seviyeye geldiğine vurgu yapan İlhan, “Bu antikorların 6 ay koruyabileceği tahmin ediliyor. Daha fazla korursa belki bir daha aşı olmayabiliriz. Vücutta antikorlar bir anda bitmiyor. 6 aydan sonra sıfırlanmıyor. Kademe kademe aşağı doğru gidiyor” dedi.

Vücuttaki antikorların sabit kalabileceği veya kontrollü düzeyde azalabileceğini belirten İlhan, “Diyelim ki yüzde 80 seviyesinde olmaz da yüzde 60 seviyelerinde olur. Bunu bekleyip zamanla göreceğiz” açıklamasını yaptı.

"Kısıtlamalar yönünden martın ortasından sonra daha rahat oluruz"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların devam etmesi yönünde görüş bildiren İlhan, “Mart başına kadar kısıtlamalar devam ederse koruyuculuk daha yüksek düzeyde olur. Kısıtlamalarda gevşeme kademeli olarak yapılabilir” dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Kısıtlamalar kalksa da kurallara devam"

İlhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Örneğin sokağa çıkma kısıtlamaları devam edebilir ama hafta sonu gündüz belki olmayabilir. Restoranalar açılabilir ancak akşam saatinde hizmet vermezler, gündüz saatlerinde hizmet verirler.

Kısıtlamalar kalksa dahi tüm vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor.

Dünya olarak çok zor günler yaşadık. Kısıtlama kalktı diye restoranlarda kalabalık bir şekilde oturmak, plajda dip dibe oturmak bunları hepimiz gördük. Evlerde beraber parti yapanları gördük.

Bir arada olunduğu zaman bu sorunlar karşımıza çıkıyor. Martın ortasından sonra görece daha rahat olabileceğini düşünüyorum kısıtlamalar yönünden Türkiye’yi”