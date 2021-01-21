Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama takvimi hızla devam ederken, sağlık çalışanlarının ardından belirlenen sıralamaya göre aşılama yapılıyor.

Gözler ise Çin'den gelecek 10 milyon dozluk aşıda.

Gelecek aşılarla artık daha genç nüfusa doğru, risk grubuna doğru ilerlemenin mümkün olacağını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "50-64 yaş büyüklerimizle beraber polislerimiz askerlerimiz öğretmenlerimiz hizmet önceliği olanların bir bölümü de aşılanacaktır." dedi.

İkinci doz daha sonra gelecek aşılarla yapılacak

Önümüzdeki günlerde Çin'den gelecek aşılar 10 milyon kişiye uygulanacak. Bu kişilerin ikinci dozları ise daha sonra gelecek olan aşılarla yapılacak.

Aşının ciddi yan etkisi görülmedi

Türkiye Çin'den toplam 50 milyon doz aşı satın aldı. Aşıların tamamının Türkiye'ye ulaşması ve iki dozunun da yapılması yaklaşık 4 ay sürecek.

Türkiye'de bir haftadır uygulanan aşının ciddi yan etkisi henüz görülmedi.

Daha çok aşı yerinde kızarma ve ağrı söz konusu olduğunu aktaran İlhan, "Birkaç sağlık çalışanımızda baş ağrısı aşı olduktan sonra ateş basma hissi söz konusu oldu. Ama hastaneye yatma gerektirecek kadar bir yan etkisi olan sağlık çalışanı ile karşılaşmadık." dedi.