Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de sokaklar yine hareketli: Demokrat Parti bürosuna saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Portland'da Demokrat Parti bürosunun camlarını kıran radikal solcu göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
Göstericiler, "Biden'ı istemiyoruz, polis cinayetlerinin intikamını istiyoruz" sloganları attı.
150 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı, 8 kişi gözaltına alındı.
Benzer olaylar Seattle'da da yaşandı; 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: ABD
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