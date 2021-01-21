Etiyopya ordusu adına açıklama yapan Tümgeneral Muhammed Tesema, teslim olan TPLF üyesi 2 kişinin Etiyopya ordusundan emekli subay oldukları bilgisini paylaştı.

İsimleri Muhammed Esha ve Mulugeta Berhe olarak açıklanırken söz konusu kişilerin ülkenin kuzeyinde ordu birliklerine saldırılarda rol aldıkları aktarıldı.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü olarak ele geçirilmişti.

