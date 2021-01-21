Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden yemin ederek göreve başladı. Gözler Joe Biden'ın yeni kabinesinde yer alacak isimlere çevrildi.

Bazı bakanlıklarda siyahi, Amerika yerlisi ve kadın siyasetçiler ilk kez yer alacak.

Siyahi temsil yüzde 50'ye çıkıyor

Obama döneminde yüzde 42 olan siyahi temsil de Biden döneminde yüzde 50'ye çıkıyor.

Biden'ın kabinesinde resmen göreve başlayan ilk isim, Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

[ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris | Fotoğraf: AA]

Harris, ülke tarihinde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ilk kadın ve Hint asıllı siyasi oldu.

İlk oylamada Senato, Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines için adaylığını onayladı. Haines, eski bir CIA müdür yardımcısı.

Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısıydı

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği isim Anthony Blinken.

[Dışişleri Bakanı Anthony Blinken | Fotoğraf: Reuters]

Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısıydı.

Hispanik kökenli ilk bakan: Alejandro Mayorkas

İç Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesi beklenen isim, Alejandro Mayorkas.

[Alejandro Mayorkas | Fotoğraf: AP]

Ailesi Fidel Castro döneminde Küba'dan kaçan Mayorkas, ilk Hispanik kökenli İç Güvenlik Bakanı olacak.

İlk kadın Hazine Bakanı olmaya aday: Janet Yellen

Eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ülkenin ilk kadın hazine bakanı olmaya aday.

[Hazine Bakanı adayı Janet Yellen | Fotoğraf: Reuters]

Yellen'ın özel kalem müdürlüğüne de bir Türk, Didem Nişancı getiriliyor.

ABD'deki ilk yerli bakan: Deb Haaland

Deb Haaland ise ülkenin ilk Amerika yerlisi bakanı olma yolunda. Haaland, ismi Senato'dan geçmesi halinde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.

[Deb Haaland | Fotoğraf: AP]

Emekli General Lloyd Austin, göreve getirilmesi halinde ülkenin ilk siyahi savunma bakanı olacak.

[Lloyd Austin | Fotoğraf: Reuters]

Austin aynı zamanda, Amerikan Merkez Komutanlığı CENTKOM 'un da ilk siyahi komutanıydı.