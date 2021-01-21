Biden'dan "ilklerin" kabinesi
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden kabinesini özellikle cinsiyet ve ırk eşitliğine özen göstererek seçti. "İlklerin kabinesi olacak" diyen Joe Biden'ın kabinesinde siyah ve beyazlar eşit temsil edilecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden yemin ederek göreve başladı. Gözler Joe Biden'ın yeni kabinesinde yer alacak isimlere çevrildi.
Bazı bakanlıklarda siyahi, Amerika yerlisi ve kadın siyasetçiler ilk kez yer alacak.
Siyahi temsil yüzde 50'ye çıkıyor
Obama döneminde yüzde 42 olan siyahi temsil de Biden döneminde yüzde 50'ye çıkıyor.
Biden'ın kabinesinde resmen göreve başlayan ilk isim, Başkan Yardımcısı Kamala Harris.
Harris, ülke tarihinde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ilk kadın ve Hint asıllı siyasi oldu.
İlk oylamada Senato, Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines için adaylığını onayladı. Haines, eski bir CIA müdür yardımcısı.
Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısıydı
Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği isim Anthony Blinken.
Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısıydı.
Hispanik kökenli ilk bakan: Alejandro Mayorkas
İç Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesi beklenen isim, Alejandro Mayorkas.
İlk kadın Hazine Bakanı olmaya aday: Janet Yellen
Eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ülkenin ilk kadın hazine bakanı olmaya aday.
Yellen'ın özel kalem müdürlüğüne de bir Türk, Didem Nişancı getiriliyor.
ABD'deki ilk yerli bakan: Deb Haaland
Deb Haaland ise ülkenin ilk Amerika yerlisi bakanı olma yolunda. Haaland, ismi Senato'dan geçmesi halinde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.
Emekli General Lloyd Austin, göreve getirilmesi halinde ülkenin ilk siyahi savunma bakanı olacak.
Austin aynı zamanda, Amerikan Merkez Komutanlığı CENTKOM 'un da ilk siyahi komutanıydı.
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