Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

Aralarında bir tapu müdürünün de bulunduğu 11'i memur 40 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

37 şüpheli gözaltına alındı.