Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan ama personeli tamamen türk olan, bir tanesi Azerbaycan Türkü, vatandaşlarımıza yönelik iki gün önce bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız maalesef şu anda korsanlar tarafından kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibarıyla limana yaklaştı. Dün akşam Gabon yetkilileriyle, güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz gemiye çıktılar. Gemi temiz, herhangi bir korsan ya da başkasının sızmadığını anladılar. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok.

Bir vatandaşımız karnından şarapnel parçası yüzünden yaralanmıştır. Durumu çok iyi. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizi gemiden alıp Gabon'a getirdik, orada İslam'a uygun cenaze işlemleri yapıldı.

"Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi"

Cumhurbaşkanımız başından beri süreci bizzat takip ediyor. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığımız da aynı şekilde. Keza İçişleri Bakanlığımız özellikle bu vatandaşlarımızın yakınlarıyla biz de temastayız onlar da temasta. Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Çünkü dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı korunuyor.

"Herkes yoğun bir çaba içinde"

Bölge ülkelerinin hepsiyle temasa geçtik. Gabon'da da hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı bu süreci yakından takip ediyorlar. Bizden ilave bilgiler istediler, o bilgileri de verdik. Diğer ülkelerin de ilgili kurumlarla temastayız. Herkes yoğun bir çaba içinde. Geminin sahibi şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne şirkete henüz bir temas olmadı.

ABD ile temaslarımız devam ediyor. Meclis Başkanımıza çok sayıda davetler var. Sayın Meclis Başkanımızın da davet ettiği komisyonlar var.