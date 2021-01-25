İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve 2018 yılından bu yana hizmet veren Açık Kapı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.

"Devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanında"

Mesajında 2020 yılında İstanbul genelinde Açık Kapı'ya yapılan başvuruların yüzde 99'unun cevaplandırıldığını vurgulayan Vali Yerlikaya, "İyi günde ve kötü günde devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanında." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızca başlatılan Açık Kapı çalışmaları 2018 Mayıs'ından itibaren Valiliğimiz ve 36 ilçemizde hizmet veriyor. Burada görevli uzmanlarımız, vatandaşlarımızın şahsen veya internet üzerinden taleplerini dikkat ve özenle alıyor, ilgili kurumlara bildirip çözüme kavuşturuyor. 2020 yılında İstanbul genelinde 813 bin 260 vatandaşımız Açık Kapı'ya başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 99'u cevaplandırıldı. Güleryüz, samimiyet, çözüm milletin kapısı Açık Kapı'da."