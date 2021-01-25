Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Karaismailoğlu: Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili konuştu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Sinop'ta.
Sinop Valiliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin açıklama yaptı, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız" dedi.
Nijerya açıklarında mürettebatı Türk olan bir kargo gemisi, korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda Azerbaycan vatandaşı bir mürettebat öldü, 15 Türk denizci kaçırıldı.
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