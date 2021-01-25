Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Diyarbakır'da, 42 adreste yapılan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, narko terörizmle mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.
2020 yılında toplam 21 olayda ele geçirilen, 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 bin 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için 19 Ocak 2021'de operasyon başlatıldı. 42 adreste yapılan operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 22 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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