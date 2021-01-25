Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından il bazında canlı verilmeye başlandı.
Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.
Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.
Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.37 itibarıyla 1 milyon 247 bin 38 kişi aşılandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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