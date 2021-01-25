Koronavirüs vaka sayısının 30 binden 5 binlere gerilemesi ve hasta sayısının binin altında seyretmesiyle tedbirlerde gevşemeyi gündeme getirmişti.

Uzmanlara göre, kademeli esnemeye geçilebilmesi için 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısının binin altına düşmesi ve aşılamada ikinci kademeye geçilmesi gerekiyor.

Normalleşme süreci, daha önce olduğu gibi yine adım adım ilerleyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili düzenlemeler ilk adım olacak. Buna göre, öncelikle hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23.00'e çekilebileceği konuşuluyor. Hafta sonu, 56 saat süren kısıtlamaların, gündüz için kaldırılması da gündemde.

Restoranlar açıldığında hangi önlemler alınacak?

Restoran, lokanta ve kafelerin de belli kurallarla yeniden müşteri kabul etmeye başlayabileceği konuşuluyor.

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak tedbirleri belirledi. Restoranlarda masalar arasındaki mesafeye dikkat edilecek, müşteriler HES kodu sorgulanarak içeri alınacak. Her masada hijyen ürünleri yer alacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak'ta cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların ne zaman açılacağı sorusuna da cevap vermişti.

"Kabine Toplantısı'nda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir."

[Restoranlar Ne Zaman Açılacak?]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Başarılı süreci tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir. pic.twitter.com/VKYwvSDoAc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2021

Gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi.