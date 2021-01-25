COVID-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem yapılıyor.

18-25 Ocak arasındaki kısıtlamalara uymayan toplam 27 bin 839 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.