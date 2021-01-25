AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Salgın nedeniyle kongrelerimizi sınırlı sayıda katılımla yapmak zorunda kaldık. Şubat ayı sonuna kadar kongreleri tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı canlı bağlantılarla yapıyoruz. İnşallah, 7. Olağan Büyük Kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte yapmayı ümit ediyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak.

"Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz"

İster görevlerine devam etsinler ister yeni vazife içindeki tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. Ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda geniş avantaja sahibiz. AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz. Ülkemizde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel Merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız çalışacak ki AK Parti ailesinin her bir ferdi shayı karış karış dolaşsın. Bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımız ve 18 yılda iktidarda kalmasını sağlamıştır. Bundan uzaklaşırsak milletimizle gönül bağını zayıflatır, desteği kaybederiz. Bizim milletimize kazandıracak daha çok eserimiz var. Kazanımlarımıza sahip çıkmak ve Türkiye'yi daha ileri taşımak için Cumhur İttifakını ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Cumhur ittifakını ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız.

"Ülkemize her alanda çağ atlattık"

Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Terör örgütleriyle mücadeleden, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, tüm amzlumlara el uzatmaya kadar onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdık. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini yükselttik. Başarımızın gerisinde bu gurur tablosu vardır.

"CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor"

Karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz nereye gidiyorsak aksi istikamete gitmeyi muhalefet tarzı olarak belirlemiş milletimize de bu şekilde aksettirmiştir. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır.. CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi programı savunuyor. Bunların hepsi cevapsız. CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Bu terazinin bir kesesinde HDP var diğer kesesinde İyi Parti var. Partisini bu duruma düşüren zat kendisine karşı çıkanı susturarak diktatörlüğün alasını sürdürmektedir. CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP tek bir adamcağıza ve onun stratejilerine mahkum. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim ne kadar kızarsak kızalım ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından üzüntü duyuyorum. Muhalefetler iktidarı ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahiptir. Yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefet göremiyoruz.

Esnaf ve sanatkarlara müjde

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.