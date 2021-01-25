Bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde yürüttüğü psikososyal destek çalışmaları, özellikle deprem, sel, yangın gibi afetlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve yaşadıkları travmanın etkilerinin en aza indirilmesinde büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 3 bin 118 psikososyal destek uzmanı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile birlikte büyük afet ve acil durum olaylarının da yaşandığı 2020'de vatandaşların yardımına koştu.

105 bin 207 vatandaşa destek

Psikososyal destek ekipleri, bu kapsamda, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ/Malatya depremi, 25 Ocak'ta yaşanan Manisa depremi, 4 Şubat'ta Van'da meydana gelen çığ faciası, 7 Şubat'taki Pegasus uçak kazası, 23 Şubat'taki Van depremi, 14 Haziran'daki Bingöl depremi, 19 Haziran'da Düzce'de, 21 Haziran'da Bursa'da, 23 Haziran'da ise İstanbul'da yaşanan sel baskınları, 25 Haziran'da Van'da yaşanan deprem, 3 Temmuz'da Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama, 13 Temmuz'da Rize'de, 21 Ağustos'ta Giresun'da yaşanan sel baskınları, 9 Ekim'de Hatay'da meydana gelen orman yangını ile 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremin ardından devreye girdi.

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarının yer aldığı ekipler, afet ve acil durum olaylarından etkilenen 27 bin 406 hanedeki toplam 105 bin 207 vatandaşa destek sağladı.

7 yılda 536 bin vatandaşa ulaşıldı

Öte yandan 2013-2020 yıllarında yaşanan toplam 137 afet ve acil durum olayı sonrasında 7 bin 242 meslek elemanı psikososyal destek çalışmalarında görev aldı. Uzmanlar, bu süreçte 536 bin vatandaşa psikososyal destek hizmeti sundu.

Çalışmalarında, afet ve acil durum olaylarından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan psikososyal destek ekipleri, öncelikli olarak vatandaşların ihtiyaçlarını belirliyor ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli destek programları uyguluyor.

Afetten yaralı kurtulan, afetlerde yakınlarını kaybeden kişiler ile yaşlı, engelli, kadın, bebek, çocuk gibi özel ihtiyaç gruplarına özel programların geliştirilmesi, afetzedelerin yaşadıkları süreci anlamlandırabilmeleri ve hayatlarının normale dönmesinin sağlanması ile ebeveynlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de psikososyal destek ekiplerinin çalışmaları arasında yer alıyor.