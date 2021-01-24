Nijerya açıklarında mürettebatı Türk olan bir kargo gemisi, Türkiye saatiyle dün 10 sularında korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda Azerbaycan vatandaşı bir mürettebat öldü, 15 Türk denizci kaçırıldı.

Gemi kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçırılan gemi personelinin kurtarılması için tüm yetkililere talimat verdi.

Türkiye'nin, Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri alarm durumuna geçti, kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Ulueren: Temmuz 2019'da da benzer bir olay yaşamıştık

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren, saldırıya dair son bilgileri

TRT Haber'e anlattı:

"Dün gece hem Nijerya emniyet makamlarıyla hem de askeri makamlarla temas halindeydik. Maalesef Gine körfezinde bu tip olaylar oluyor. Temmuz 2019'da da benzer bir olay yaşamıştık. O olayda denizcilerimiz sağ salim kurtulmuşlardı. Ümit ediyorum ve eminim ki inşallah bu kez de denizcilerimiz sağ salim kurtulacaklar. Önümüzdeki günlerde de Nijerya makamlarıyla temaslarımızı sürdüreceğiz ve 15 denizcimizin kurtarılması için birlikte çalışma halinde olacağız."

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren, Nijerya açıklarında Türk gemisine yapılan saldırıya dair son bilgileri @trthaber’de anlattı.https://t.co/rGcNzup4af pic.twitter.com/5TGoMcw5Nd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2021

"Gece gündüz bu işin takipçisi olacağız"

"Sürat botuyla gemiye hücum ediyorlar. 15 denizcimizi alıp kaçtılar. Geriye 4. kaptanla 2 denizcimiz daha kaldı. Vefat eden Azerbaycan vatandaşı ile gemi kıyıya çekilecek. Artık gemi korsan tehlikesi altında değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatları doğrultusunda gece gündüz bu işin takipçisi olacağız. Temaslarımızı sürdüreceğiz, geçen sefer olduğu gibi vatandaşlarımızın kurtulacağını ümit etmekteyim."

Türk denizciler neden kaçırıldı?

"Geçen sefer kaçırdılar fidye istediler. Genellikle fidye için kaçırılma oluyor. Bunu iş haline getirmiş haydut çeteleri, korsanlar olduğu muhakkak. Bu korsanların önünü almak için güvenlik önlemlerinin artırılması ve bunların üzerine gidilip tekrarının önlenmesi gerekiyor. Gine Körfezinde maalesef bu tekrar eden üzüntü kaynağı."

"Nereye götürüldüklerine dair henüz bilgi yok"

"Denizcilerin nereye götürüldüğüne dair henüz bir bilgi yok. Olduğunda bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacaktır."