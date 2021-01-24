Meclis'te yoğun mesai yeniden başlayacak. Salı günü Genel Kurul çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.

Gündemin ilk sırasında teknoloji geliştirme bölgeleriyle ilgili teklif olacak.

Hayvanlara işkenceye ağır ceza

Hayvan Hakları yasa teklifi de ilk haftalarda ele alınacak.

Teklifte, evcil hayvanlara çip takılmasının yaygınlaştırılması, sokağa terk edilmelerinin engellenmesi, hayvanlara kötü muamele ve işkenceye ağır yaptırımlar getirilmesi gibi düzenlemeler var.

Askerlik mevzuatında yeni düzenleme

Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi de Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacak.

Teklifle uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilecek, emeklilik yaş hadleri 55'e çıkarılacak.

Milletvekillerinin zorunlu askerlik görevi, yasama dönemi sonuna ertelenecek.

Genel başkanlar gruplarına seslenecek

Meclis çalışmalarıyla birlikte partilerin grup toplantıları da yeniden başlıyor.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde olacak.

Genel Kurul öncesinde Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de grup toplantılarında partililere hitap edecek.