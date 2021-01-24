Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP Esenyurt ilçe binasına baskın
[Fotoğraf: AA]
HDP İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına Özel harekat ekipleri de destek verdi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.
Binada aramalar sürüyor. Gözaltıların olabileceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: HDP Terör Örgütü PKK/KCK
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