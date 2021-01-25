Aşı programının 1. aşamasında 980 binden fazla sağlık çalışanı ve eczacı aşı oldu. Ardından huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşların ve görev yapan personelin aşılanmasına başlandı.

85 ve 90 yaş üzeri evlerinde aşılandı

Basamak basamak devam eden 1. aşama aşı çalışmaları 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinde aşılanmasıyla sürdü.

21 Ocak Perşembe günü 85 yaş ve üzerindeki vatandaşların da evlerinde aşılanmasına başlandı. Bu grupla birlikte eczane kalfa ve çalışanları da aşılandı.

1. aşamanın 4'üncü adımı bugün atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 80 yaş üzeri vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandığını açıkladı.

Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021

80 yaş üzeri sağlık kuruluşlarında aşılanacak

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" dedi.