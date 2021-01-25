Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'de eğitim görevi
Milli Savunma Bakanlığı, jet uçakları ile havadan ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti." denildi.
Bakanlık eğitim görevinin fotoğraf ve videosunu da paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/wy6EHHGOEL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2021
Etiketler: Doğu Akdeniz Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 16:16
- 16:15
- 16:11
- 16:12
- 16:09
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz