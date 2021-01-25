Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den Anıtkabir paylaşımı: Şükranla anıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.
Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notu düşüldü.
Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir’i havadan görüntüledik.
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Etiketler: Anıtkabir Milli Savunma Bakanlığı
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