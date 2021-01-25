Bakanlığın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığının, Kosovalılara eğitim, sağlık ve insani yardım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, “Son olarak sivil asker iş birliği projeleri arasında yer alan Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi Acil Müdahale ve Müşahede Odalarının Yenilenmesi Projesi tamamlanarak yetkililere teslim edildi” ifadesine yer verildi.