Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
MSB, Kosova’da sağlık merkezini yeniledi
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’daki Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi'nde acil müdahale ve müşahede odalarını yenileyerek yetkililere teslim etti.
Bakanlığın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığının, Kosovalılara eğitim, sağlık ve insani yardım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, “Son olarak sivil asker iş birliği projeleri arasında yer alan Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi Acil Müdahale ve Müşahede Odalarının Yenilenmesi Projesi tamamlanarak yetkililere teslim edildi” ifadesine yer verildi.
Sivil Asker İş Birliği projeleri arasında yer alan “Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi Acil Müdahale ve Müşahede Odalarının Yenilenmesi Projesi”, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız tarafından tamamlanarak teslim edildi.https://t.co/zeY87Gz7gg#MSB #TSK pic.twitter.com/03npHu1b1R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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