Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel medyanın önemine dikkat çekti.

Anadolu medyasının yanında olduklarını belirten Bakan Selçuk, desteklerinin daima süreceğini ifade etti. Burhan da ziyaretinden ve Anadolu medyasına verdiği destekten dolayı Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, AYD Genel Sekreteri ve Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, AYD Başkan Yardımcısı Çetin Altan ve Genel Sayman Ahmet Karaarslan da yer aldı.