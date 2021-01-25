Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk'tan Anadolu Yayıncılar Derneği’ne ziyaret
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ı ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyarette yerel medyanın önemine değindi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel medyanın önemine dikkat çekti.
Anadolu medyasının yanında olduklarını belirten Bakan Selçuk, desteklerinin daima süreceğini ifade etti. Burhan da ziyaretinden ve Anadolu medyasına verdiği destekten dolayı Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.
Ziyarette, AYD Genel Sekreteri ve Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, AYD Başkan Yardımcısı Çetin Altan ve Genel Sayman Ahmet Karaarslan da yer aldı.
Anadolu Yayıncılar Derneği’ni ziyaret ettik. Yerel medyamızın temsilcilerine, Anadolu’nun sesini ulusal kamuoyuna duyurmak konusundaki kıymetli çalışmaları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/nSf0nl5DH4— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 25, 2021
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk
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