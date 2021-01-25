Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zehir tacirlerine “sokak” operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Narkotik birimleri tarafından 59 ilde 7 günde düzenlenen “Sokak” operasyonlarında, 156 kilo esrar, 67 kilo eroin ve çok sayıda uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. 3 bin 831 kişiye adli işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter’dan “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” mesajıyla yapılan paylaşımda, 59 ilde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları “Sokak” operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.
Operasyonlarda, 156 kilo esrar, 67 kilo eroin, 25 kilo bonzai, 7 bin uyuşturucu hap, 82 bin sentetik ecza, 23 kilo metamfetamin, 162 kök kenevir, 47 ruhsatsız tabanca, 57 bin lira ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, 3 bin 831 kişiye adli işlem yaptı.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız! ????????— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 25, 2021
Son 7 gün içerisinde Narkotik Birimlerimizce gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında;#polis #narkotik pic.twitter.com/QQR6mIgVcM
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
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