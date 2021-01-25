Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter’dan “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” mesajıyla yapılan paylaşımda, 59 ilde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları “Sokak” operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Operasyonlarda, 156 kilo esrar, 67 kilo eroin, 25 kilo bonzai, 7 bin uyuşturucu hap, 82 bin sentetik ecza, 23 kilo metamfetamin, 162 kök kenevir, 47 ruhsatsız tabanca, 57 bin lira ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, 3 bin 831 kişiye adli işlem yaptı.