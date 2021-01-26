Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan TRT'ye teşekkür
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde İstanbul'da ilk ezanın okunduğu Arap Camii’ne yer verilmesi nedeniyle TRT'ye teşekkür etti.
Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türk İslam medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren TRT'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Türk İslam Medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam @UyanisSelcuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren @TRT’ye teşekkür ediyorum. https://t.co/eoMADWlfVG— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 25, 2021
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