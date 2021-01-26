Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türk İslam medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren TRT'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Türk İslam Medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam @UyanisSelcuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren @TRT’ye teşekkür ediyorum. https://t.co/eoMADWlfVG — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 25, 2021