Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Günaydın kıymetli kardeşim…
Bugün Ankara’dayız. Milletin Evi’ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız.
Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.
Külliye’deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 3’te de Genel Merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip, yola devam edeceğiz inşallah.
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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