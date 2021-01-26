Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı
13 ilde Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürüyor.
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