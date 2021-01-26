HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda, PKK terör örgütüne ait afişler ve posterler bulunması üzerine 24 Ocak'ta operasyon başlatılmıştı. Operasyonda binadaki bilgisayarlara, harddisklere el konulmuştu.

İlçe başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgüt üyelerinin posterlerinin yanı sıra çok sayıda dijital veri ele geçirilmişti.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. HDP binasında çıkan bilgi ve belgelerin detayları @trthaber’de.https://t.co/cHgDXJGSFf pic.twitter.com/p5ApgAgSIg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2021

PKK'lı ailelerin adresleri çıktı



Harddisklerin incelemesi sürerken el konulan belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları da bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

İki yönetici gözaltına alındı

İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.

Diyarbakır'da da PKK ajandası ele geçirilmişti

Esenyurt'taki operasyon HDP-PKK bağını ortaya koyan ilk operasyon değildi. Daha önce de Diyarbakır'da 22 Ekim'de HDP İl Başkanlığı'na operasyon düzenlenmişti.

Binada, içinde PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı bir ajanda bulunmuştu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan birçok ailenin, PKK tarafından alıkonulan çocuklarının bilgilerinin yer aldığı tespit edilmişti.