Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 Ekim’de Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenledi. Operasyonda, HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık gözaltına alındı, binada 7 saat süren arama yapıldı.

Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda PKK terör örgütü mensubunun kişisel ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ajandada isimleri bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

Eylem yapan ailelerin çocuklarının bilgileri çıktı

Ele geçirilen ajandada, PKK terör örgütünün kaçırdığı çocuklarını geri almak için eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı. Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları ve kişisel bilgilerinin yer aldığı tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin olduğunu söyledi. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının şüphelerini artırdığını ifade eden güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Son yıllarda, PKK terör örgütünün insan kaynağını HDP ve destekçi kurumlarca karşıladığına dair yaygın bir kanaat var. HDP yöneticileri her ne kadar bunu yalanlasa da zaman zaman ortaya çıkan veriler bunun aksini gösteriyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin çoğu, çocuklarının en son burada görüldüğünü söylüyor. Güvenlik birimleri, çocuk ve genç yaşta çoğu kişinin HDP binalarında ikna edilerek PKK terör örgütüne katılım sağlamaya zorlandığına dair bilgilere de sahip. Bu iddialarla ilgili ele geçirilen ajanda ise somut veriler içeriyor. Güvenlik ve terör uzmanlarına göre ajanda, PKK terör örgütüne katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği iddiasını ilk kez net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle ajanda bu konudaki soruşturma dosyasına da konu olabilecek.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve bu iddiayı da kapsayan “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” konulu soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Ekim günü gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık, gözaltı sürelerinin dolması üzerine dün savcılığa çıkarıldı. Savcılık sorguları yapılan 2 şüpheli daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.