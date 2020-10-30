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Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Ali Kıvanç idaresindeki minibüs, Ilgın-Atlantı karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında Fahrettin Çiltepe yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, Çiltepe hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olanların Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Savcılık incelemesinin ardından Çiltepe'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın da kaza yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
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