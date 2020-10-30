Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çeşme'de deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Deprem anı Çeşme'de bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anı Çeşme'de bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonu bayiinin 2 çalışanı ve bir müşterinin panik halinde dışarı kaçtığı görüntülerde raflardaki aksesuarların hızla sallandığı görüldü.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 18:26
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