Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilgisayar oyunu oynarken depreme yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme bilgisayarda oyun oynarken yakalanan bir genç, koşarak bulunduğu yeri terk etti. Boş koltuk depremin şiddetiyle dakikalarca sallandı. O anlar kameraya yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Depreme bilgisayar başında oyun oynarken yakalanan gencin yaşadığı panik anı kameraya yansıdı.
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