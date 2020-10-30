İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Deprem sonrası Yılmazlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu.

Olay yerine itfaiye, polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Binada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, apartmanda şu an için önemli bir durumun söz konusu olmadığını, tedbir amaçlı bina sakinlerini evlerine ve iş yerlerine girmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.