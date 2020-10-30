Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim

birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 kilometre olduğu belirtildi.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Havadan tarama çalışmaları yapılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yaparak şu bilgileri verdi:

"Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir."

Deprem sonrasında, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi.

Kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışıyor

Yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye de yer verildi:

"İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."

Arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği de duyuruldu.

