Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/1gEQzVmKY0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 30, 2020

Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem sonrası, İzmir kent merkezinin üzerinde toz bulutu oluştu.

Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

İzmir Valisi TRT Haber'de açıkladı: Bayraklı ve Bornovada yıkıntılar var

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kentteki binalarda kısmi çatlaklar olduğunu, kriz merkezi oluşturularak araştırmalara başlandığını bildirdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan İzmir Valisi Köşger, Bayraklı ve Bornava ilçelerinde yıkıntılar olduğunu açıkladı.

Deniz suyu çekildi

İzmir'de deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Araç kullanmayın çağrısı

6,6 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) ve İzmir Valiliği'nden peş peşe uyarılar geldi.

İzmir Valiliği "Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın" uyarısı yaptı. AFAD ise bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektiğini hatırlattı.

GSM uyarısı

AFAD, ardından "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" mesajını paylaştı.

"Trafik yoğunluğu oluşturmayın"

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı da deprem bölgesindeki vatandaşlara "Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın uyarısı yaptı.

Öte yandan İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi.

Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor. https://t.co/zc2rQJDf9n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 30, 2020

Bakan Kurum: 5 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ege Denizi'nde İzmirimizin Seferihisar sınırları içerisinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem çerçevesinde Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz." diyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Ayrıca AFAD, Kızılayımız ve ilgili bakanlıklarımıza ait tüm ekipler İzmir'e intikal etmektedir. Ayrıca il bünyesinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri de yürütülmektedir."

'20'ye yakın binada yıkım ihbarı var'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi.

Deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirten Soyer, şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

Ulaşım ve iletişimde sıkıntı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ardından ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi. Onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve konuyu yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından da her hangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Bakanlık olarak konunun tamamen üzerindeyiz ve sürekli takip ve müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Enerji bakanlığı ekipleri sahaya indi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bakanlığa bağlı ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler" dedi.

Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

İzmir'de en büyüğü 4,8 olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildi.

Bakan Koca: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi: 70 vatandaşımızı enkazdan çıkardık

İzmir Valisi Selim Köşger, akşam saatlerinde depremle ilgili son durumu TRT Haber'de paylaştı. Köşger, "Şu an için kan anonsu vs. ihtiyacı yok. İlerleyen vakitlerde olursa duyururuz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz yere trafiğe çıkarak yolları tıkamasınlar. Panik yapmadan sakin olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Çevre güvenliği alındı ekiplerimiz tüm binalara ulaştı. Ağır hasarlı binalarımız var. Bütün binalara AFAD ekipleri ulaştı çalışmaya başladılar. Gereken tüm tedbirleri aldık. Zaruri ihtiyacı olmayan vatandaşlarımız dışarı çıkmasınlar. Ekiplerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için vatandaşlarımız uygun yerlerde beklesin. Şu ana kadar 70 civarında vatandaşımızı enkazlardan çıkardık." diye konuştu.