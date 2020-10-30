Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1987-1990 döneminde dışişleri bakanlığı da yapan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.