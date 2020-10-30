Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1987-1990 döneminde dışişleri bakanlığı da yapan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri BakanlığıSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:00
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