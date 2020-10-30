Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde yer alan 4 kişi Diyarbakır İl Komutanlığınca gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz yıllarda kod isimleri alarak terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen 5 kişi Diyarbakır il merkezinde eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.