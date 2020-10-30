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AFAD'dan uyarı: Haberleşme için SMS'i tercih edin
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin ardından vatandaşları, haberleşmelerini mesaj yoluyla yapmaları konusunda uyardı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.
Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" uyarısını yaptı.
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin. pic.twitter.com/gtjCjgJBVZ— A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020
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