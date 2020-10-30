Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından paylaştığı mesajda, "İzmir’de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır.

Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.

Adalet Bakanı Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremle ilgili, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Başta AFAD olmak üzere resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip edelim. Dualarımız İzmir'le" paylaşımını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesajında, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzman ekiplerimiz ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan, "İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, "Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar" paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir depremiyle ilgili, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız."

Ticaret Bakanı Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mesajında, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını ümit ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan, "İzmir'de meydana gelen depremde can kaybımızın olmamasını diliyorum. Ekiplerimiz büyük bir hızla afet bölgesine hareket etmektedir. Ulaşım ve Haberleşme Altyapısının sorunsuz şekilde çalışması için tüm ekiplerimiz görevi başındadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için" mesajını paylaştı.