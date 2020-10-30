AFAD verilerine göre saat 14.50 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.01 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin merkez üssü ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi olarak açıklandı. Deprem 7.01 kilometre derinlikteki oluştu.



Depremin ardından en büyüğü 4,6 olan peş peşe artçı depremler oluştu.