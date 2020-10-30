Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye seferber oldu.

AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.