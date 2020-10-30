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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefonda görüştü.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye seferber oldu.
AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Son Dakika Deprem Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 16:31
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