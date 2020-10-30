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Seferihisar'da deniz taştı, araçlar üst üste bindi
6.6'lık depremin vurduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizin taşması sonucu arabalar üst üste bindi. Çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. O kameralar tarafından görüntülendi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini bildirdi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6'lık depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Araçlar üst üste bindi, maddi hasar meydana geldi.
Seferihisar'da deniz taştı, araçlar üst üste bindi. Bölgedeki çalışmalara dair gelişmeler @trthaber'de. pic.twitter.com/G58ODH13Ej— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 30, 2020
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