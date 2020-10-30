İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kandilli Rasathenesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve depremin ardından 30-40 kilometrelik fay hattının kırıldığı belirtildi.

Ayrıca, artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar sürmesinin beklendiği vurgulandı.