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Bakan Selçuk: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası okullarda herhangi sıkıntılı bir durum olmadığını açıkladı.
İzmir'in vurduğu 6.6'lık deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı dileyen Bakan Selçuk, yararılara da şifa dileklerini iletti.
#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 30, 2020
Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için...
Okullarda herhangi bir sıkıntılı durum bulunmadığını belirten Selçuk, "Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Ziya Selçuk Son Dakika Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:44
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