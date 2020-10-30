İzmir'in vurduğu 6.6'lık deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı dileyen Bakan Selçuk, yararılara da şifa dileklerini iletti.

#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 30, 2020

Okullarda herhangi bir sıkıntılı durum bulunmadığını belirten Selçuk, "Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için" açıklamasını yaptı.